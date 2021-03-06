Закарпатская область попала в «красную зону»

С понедельника, 8 марта, Закарпатская область официально войдет в "красную зону" адаптивного карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021″красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что министр охраны здоровья Максим Степанов отправит инспекцию в Закарпатскую область, поскольку в регионе рекордная загруженность коек и есть основания ввести красный уровень эпидемопасности.