Закарпатская область попала в «красную зону»

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021″красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что министр охраны здоровья Максим Степанов отправит инспекцию в Закарпатскую область, поскольку в регионе рекордная загруженность коек и есть основания ввести красный уровень эпидемопасности.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.