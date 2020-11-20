Об этом сообщает издание “Эхо Кавказа”.
Отмечается, что нападающий в социальных сетях выдвинул свои требования.
“Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона”, – написал он.
Нападающий требовал, чтобы парламентарии запретили азартные игры, в том числе и онлайн-игры, снизили банковскую процентную ставку по кредиту до 7%, а также снизили цены на медикаменты.
Полицейские начали переговоры с нападающим и поэтапно освободили всех заложников. Они не пострадали.
После этого удалось задержать и самого нападающего.
На месте событий работают полицейские и медики. Проезжая часть перекрыта.
В МВД сообщили, что открыто уголовное производство по статьям 236 и 179 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой).
- В пятницу, 20 ноября, в столице Грузии Тбилиси неизвестный мужчина захватил заложников. Инцидент произошел на проспекте Церетели. В Министерстве внутренних дел Грузии попросили журналистов воздержаться от публикации непроверенных фактов и ведения прямых трансляций с места происшествия. У офиса финучреждения проводят спецоперацию. Существует угроза жизни людей.