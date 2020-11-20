Полиция столицы Грузии Тбилиси задержала вооруженного мужчину, которых захватил заложников в здании микрофинансовой организации. Все девять заложников освобождены.

Об этом сообщает издание “Эхо Кавказа”.

Отмечается, что нападающий в социальных сетях выдвинул свои требования.

“Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона”, – написал он.

Нападающий требовал, чтобы парламентарии запретили азартные игры, в том числе и онлайн-игры, снизили банковскую процентную ставку по кредиту до 7%, а также снизили цены на медикаменты.

Полицейские начали переговоры с нападающим и поэтапно освободили всех заложников. Они не пострадали.

После этого удалось задержать и самого нападающего.

На месте событий работают полицейские и медики. Проезжая часть перекрыта.

В МВД сообщили, что открыто уголовное производство по статьям 236 и 179 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой).