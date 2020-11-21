Об этом во время онлайн-брифинге 21 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
“Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня – это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдение карантина выходного дня было так себе … Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня”, – напомнил министр.
По его словам, карантин выходного дня должен остановить стремительное развитие эпидемии коронавируса в Украине. На выходных должны работать только продуктовые магазины и аптеки.
Степанов отметил, что для украинцев это лишняя возможность провести время в компании близких людей.
“Таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших. Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующий спад заболеваемости”, – заявил глава Минздрава.
- С сегодняшнего дня, 21 ноября, в Украине начали действовать штрафы за отсутствие защитной маски на лице во время пребывания в общественном транспорте и общественных зданиях. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники Национальной полиции, а также органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.