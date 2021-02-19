Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что мир должен противостоять попыткам России ослабить Европейский союз и НАТО. Именно поэтому для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден подчеркнул, что Россия пытается подорвать основные институты ЕС и США, “используя коррупцию, как оружие”.

“Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США”, – заявил Джо Байден.

Кроме того, американский президент отметил, что Россия в последнее время представляет угрозу коллективной безопасности из-за вмешательства в компьютерные сети в США, ЕС и мира в целом.

“Это не о противопоставлении Востока и Запада, и не о том, что мы хотим конфликта — мы хотим будущего, в котором все стране будут иметь возможность свободно выбирать свой путь — без угроз применения силы и принуждения”, – добавил Байден.