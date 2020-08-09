Об этом сообщалось в пресс-службе президента.
Кандидаты в президенты Беларуси: сам Александр Лукашенко, представитель оппозиции Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
“На границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны”, – сказал Лукашенко.
Он говорил о том, что в страну не пускали людей, которые, якобы, имели фальшивые документы и хотели проголосовать на выборах.
“Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут”, – отметил он, пояснив, что таковых было около 170.
Незадолго до окончания голосования правоохранители начали перекрывать центральные улицы города Минск. Об этом написали в издании TUT.BY, а также можно просмотреть с помощью Google-карт.
В первую очередь, правоохранители ограничили движение по улицам, прилегающим к центральному проспекту Независимости.
В центральной части Минска была спецтехника.
На въезде в Минск дежурили военные.
На 22:00 в Минске назначен аналог украинского Майдана. В телеграмм-канале Nexta опубликовали общие рекомендации относительно протестов.
В это время минчане должны собраться у Стеллы.
Администрацию президента Лукашенко начали огораживать щитами и солдатами-срочниками.
У Стелы, где назначена массовая акция протеста, сейчас несколько тысяч человек. Происходят столкновения с ОМОНом.
Спецслужбы применяют светошумовые гранаты.
В Минске площадки возле гостиницы “Юбилейная” и возле Дворца спорта заполнены людьми.
- В Беларуси опубликовали результаты государственного экзит-пола на президентских выборах. По их данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.