В день выборов президента Беларуси за границей страны установили усиленное наблюдение, а нынешний глава государства Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране "под контролем".

Об этом сообщалось в пресс-службе президента.

Кандидаты в президенты Беларуси: сам Александр Лукашенко, представитель оппозиции Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

“На границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны”, – сказал Лукашенко.

Он говорил о том, что в страну не пускали людей, которые, якобы, имели фальшивые документы и хотели проголосовать на выборах.

“Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут”, – отметил он, пояснив, что таковых было около 170.

Незадолго до окончания голосования правоохранители начали перекрывать центральные улицы города Минск. Об этом написали в издании TUT.BY, а также можно просмотреть с помощью Google-карт.

В первую очередь, правоохранители ограничили движение по улицам, прилегающим к центральному проспекту Независимости.

В центральной части Минска была спецтехника.

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На 22:00 в Минске назначен аналог украинского Майдана. В телеграмм-канале Nexta опубликовали общие рекомендации относительно протестов.

В это время минчане должны собраться у Стеллы.

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В Минске площадки возле гостиницы “Юбилейная” и возле Дворца спорта заполнены людьми.