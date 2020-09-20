Об этом он написал в Facebook.

“… прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме” 24 / 7 “и постоянно доказывать людям свою полезность”, – сказал президент.

По его словам, местные выборы – это о возможности “перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированной меньшинства закон не писан, а большинству – нищета, несправедливость, обман”.

“Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза . Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак”, – призвал Зеленский.

13 сентября нардеп Гео Лерос, накануне исключенный из фракции “Слуги народа” заявил о том, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата СН Александра Юрченко. Взятка якобы предназначалась именно нардепу.

Дело, по словам Лерос, связано с законопроектами об отходах. #Буквы разбирались, о каком законопроекте может идти речь как на ситуацию отреагировали коллеги нардепа.