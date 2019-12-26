Адвокат фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова заявил, что его подзащитному не оказывают медицинскую помощь в Симферопольском СИЗО.

Об этом заявил адвокат политзаключенного, сообщается в Facebook на странице организации “Крымская солидарность”.

Уточняется, что Умерову отказываются оказывать медицинскую помощь после приступа сердечной боли, который произошел у него еще в начале декабря.

“Со слов Умерова, сразу через несколько дней, после того, как я подал заявление, его осмотрел врач. Померили давление, сделали кардиограмму. И врач сообщил, что, по его мнению, “проблем с сердцем у моего подзащитного нет”. Наряду с этим, Шабан Умеров сообщил, что он испытывает периодические боли в области сердца, но благодаря медикаментам, которые были ранее переданы, он периодически их выпивает и боль стихает”, – говорит адвокат.

Помимо того, по словам представителя защиты, Умеров имеет проблемы со спиной (сколиоз).

“До задержания он проблему эту решал с помощью массажа. Однако после задержания боли в спине обострились. Он обратился к врачу, но пока на данный момент в этой части ему помощь оказана не была”, – рассказал он.

Напомним, что российский суд в Москве на 6 месяцев уменьшил тюремные сроки фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”.