Соответствующая переписка в чате фракции “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.
В зал заседаний были вынесены и в итоге поддержаны законопроекты №4643-д и №4644-д.
В ходе их рассмотрения нардеп-“слуга” Марьян Заблоцкий напомнил коллегам в чате, что владельцы “евроблях” требуют принятия законопроекта № 3704 (одним из авторов которого является указанный депутат).
В частности, с таким требованием “евробляхеры” сегодня протестовали у стен Верховной Рады. В законопроекте №3704 говорится о полной отмене акцизного налога при растаможке авто и о растаможке в размере 30% от стоимости авто.
Заблоцкий отметил, что этот документ “в повестку дня даже не внесли”.
В ответ на это глава фракции “слуг” Давид Арахамия подчеркнул, что законопроект №3704 “не проедет”, так как против него выступают Министерство финансов, премьер Денис Шмыгаль, Государственная фискальная служба.
“У закона нет шансов”, – добавил Арахамия и предложил Заблоцкому “включиться в рабочую группу” по подготовке проектов законов №4643-д и №4644-д ко второму чтению.
Позицию Арахамии поддержал и нардеп Александр Ковальчук (один из авторов документов №4643-д и №4644-д).
По словам Ковальчука, если не принять указанные законы, то “Национальная полиция будет иметь полное право штрафовать и конфисковать бляхи”.
В связи с этим он призвал коллег “не подставлять людей”.
После того, как законопроекты №4643-д и №4644-д были приняты, руководство “слуг” приветствовало этот факт в чате.
- Ранее сообщалось, что в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала регистрировать нарушения, совершенные водителями “евроблях” (автомобилей на иностранной регистрации).