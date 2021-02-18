Сегодня Верховная Рада предварительно поддержала законопроекты о доступной растаможке автомобилей на еврономерах ("евроблях"). В ходе рассмотрения нардепы от "Слуги народа" активно дискутировали по поводу льгот для "евробляхеров".

Соответствующая переписка в чате фракции “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

В зал заседаний были вынесены и в итоге поддержаны законопроекты №4643-д и №4644-д.

В ходе их рассмотрения нардеп-“слуга” Марьян Заблоцкий напомнил коллегам в чате, что владельцы “евроблях” требуют принятия законопроекта № 3704 (одним из авторов которого является указанный депутат).

В частности, с таким требованием “евробляхеры” сегодня протестовали у стен Верховной Рады. В законопроекте №3704 говорится о полной отмене акцизного налога при растаможке авто и о растаможке в размере 30% от стоимости авто.

Заблоцкий отметил, что этот документ “в повестку дня даже не внесли”.

В ответ на это глава фракции “слуг” Давид Арахамия подчеркнул, что законопроект №3704 “не проедет”, так как против него выступают Министерство финансов, премьер Денис Шмыгаль, Государственная фискальная служба.

“У закона нет шансов”, – добавил Арахамия и предложил Заблоцкому “включиться в рабочую группу” по подготовке проектов законов №4643-д и №4644-д ко второму чтению.

Позицию Арахамии поддержал и нардеп Александр Ковальчук (один из авторов документов №4643-д и №4644-д).

По словам Ковальчука, если не принять указанные законы, то “Национальная полиция будет иметь полное право штрафовать и конфисковать бляхи”.

В связи с этим он призвал коллег “не подставлять людей”.

После того, как законопроекты №4643-д и №4644-д были приняты, руководство “слуг” приветствовало этот факт в чате.