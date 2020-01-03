Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что изменения в Конституцию по части децентрализации не повлияют на дату местных выборов.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Левый берег”.

“Готовится проект изменений в Конституцию по части децентрализации. Хотя неизвестно пока, будет он принят или нет. Я не думаю, что даже если он будет принят, то повлияет на дату очередных местных выборов”, – говорит Диденко.

При этом глава ЦИК не знает, будет ли принят данный закон.

“Это зависит от депутатов, от того, каким будет текст. Это трудно комментировать”, – сказал Диденко.

При этом он заявил, что если закон все-таки будет принят, то это может потребовать существенных изменений в законодательство.

Помимо того, Олег Диденко рассказал, что изменения в выборную систему не рекомендуется вносить за год до начала избирательного процесса.

“Это международные рекомендации. Как показывает практика, в Украине они не работают. У нас, к сожалению, были случаи, когда избирательная система менялась непосредственно во время избирательного процесса местных выборов (2010 год)”, – пояснил он.