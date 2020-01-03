Об этом он рассказал в интервью изданию “Левый берег”.
“Готовится проект изменений в Конституцию по части децентрализации. Хотя неизвестно пока, будет он принят или нет. Я не думаю, что даже если он будет принят, то повлияет на дату очередных местных выборов”, – говорит Диденко.
При этом глава ЦИК не знает, будет ли принят данный закон.
“Это зависит от депутатов, от того, каким будет текст. Это трудно комментировать”, – сказал Диденко.
При этом он заявил, что если закон все-таки будет принят, то это может потребовать существенных изменений в законодательство.
Помимо того, Олег Диденко рассказал, что изменения в выборную систему не рекомендуется вносить за год до начала избирательного процесса.
“Это международные рекомендации. Как показывает практика, в Украине они не работают. У нас, к сожалению, были случаи, когда избирательная система менялась непосредственно во время избирательного процесса местных выборов (2010 год)”, – пояснил он.
- Согласно итоговому коммюнике встречи в “нормандском формате”, лидеры четырех стран-участниц (Украина, Франции, Германии и России) “считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство”.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.