Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о пересмотре закона о люстрации в связи с жалобами в Европейский суд по правам человека.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

“Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ”, – заявил Малюська.

При этом министр сказал, что точно не понял, чего конкретно хочет от Украины Европейский суд и как нужно поменять закон.

“Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. Общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное”, – рассказал он.

Также Малюська сказал, что Украина еще не обжаловала решение ЕСПЧ про закон о люстрации, но планирует это сделать.

“Скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда”, – заявил министр.

В то же время, комментируя заявления Президента Украины Владимира Зеленского о расширении люстрации на чиновников, которые занимали должности во власти с 2014 года, Малюська сказал, что “расширение объема люстрации не актуально”.

“Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали”, – сказал он.

Напомним, что ранее Европейский суд по правам человека признал люстрацию в Украине нарушением прав государственных чиновников.