Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
“Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ”, – заявил Малюська.
При этом министр сказал, что точно не понял, чего конкретно хочет от Украины Европейский суд и как нужно поменять закон.
“Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. Общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное”, – рассказал он.
Также Малюська сказал, что Украина еще не обжаловала решение ЕСПЧ про закон о люстрации, но планирует это сделать.
“Скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда”, – заявил министр.
В то же время, комментируя заявления Президента Украины Владимира Зеленского о расширении люстрации на чиновников, которые занимали должности во власти с 2014 года, Малюська сказал, что “расширение объема люстрации не актуально”.
“Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали”, – сказал он.
Напомним, что ранее Европейский суд по правам человека признал люстрацию в Украине нарушением прав государственных чиновников.
- 11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, спикера Верховной Рады, Генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
- Законопроект об изменении закона о люстрации разработал экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.