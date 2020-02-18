Об этом сообщает корреспондент #Букв.
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По результатам голосования все поправки были отклонены. Таким образом, за три пленарных дня депутаты рассмотрели всего 12% поправок.
Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании. Следующий раз депутаты соберутся в зале 19 февраля.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
На утреннем заседании дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.
- Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Верховной Рады повредила микрофон на месте спикера ВР Дмитрия Разумкова и поранилась.