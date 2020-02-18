Верховная Рада по состоянию на вторник, 18 февраля, рассмотрела 483 правки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Всего в документе 4018 правок.

По результатам голосования все поправки были отклонены. Таким образом, за три пленарных дня депутаты рассмотрели всего 12% поправок.

Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании. Следующий раз депутаты соберутся в зале 19 февраля.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.

На утреннем заседании дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.