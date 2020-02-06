Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ко второму чтению в законопроект подали всего 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.

Парламентарии 296 голосами “за” поддержали поправку №48 относительно обязательства владельцев и пользователей земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, предоставлять право сервитута для обеспечения прохода (проезда) другим владельцам и пользователям земельных участков к принадлежащему им на соответствующем праве земельному участку.

Большинство правок к закону были отклонены. В частности, относительно: изменения целевого назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения и запрета такого изменения; создание стратегического фонда земель сельскохозяйственного назначения; использования гражданами для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства; условий и предохранителей приобретения права собственности на землю юридических лиц; невозможности передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения или ее части арендатором в субаренду в течение 7 лет со дня вступления в права на аренду такого участка и много других.

После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующих заседаниях.