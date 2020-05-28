Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В четверг, 28 мая, в КСУ поступило конституционное представление касательно Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа”. Указанный закон предусматривает отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК “Нафтогаз Украины” в соответствии с европейским законодательством.
“Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона”, — отметили в КСУ.
Документ был подан руководителем партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко и нардепом Сергеем Власенко, а также подписан 47-ю народными депутатами.
- Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).
- 15 ноября Рада устранила несогласованности с европейскими нормами в законе об отделении от НАК “Нафтогаз Украины” деятельности по транспортировке природного газа. В тот же день он был подписан Президентом Владимиром Зеленским.
- 24 декабря процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) был окончательно завершен.