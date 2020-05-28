Группа народных депутатов обратились в Конституционный Суд Украины с требованием признать неконституционным закон об отделении оператора газотранспортной системы от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В четверг, 28 мая, в КСУ поступило конституционное представление касательно Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа”. Указанный закон предусматривает отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК “Нафтогаз Украины” в соответствии с европейским законодательством.

“Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона”, — отметили в КСУ.

Документ был подан руководителем партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко и нардепом Сергеем Власенко, а также подписан 47-ю народными депутатами.