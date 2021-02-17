Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, в котором предусмотрено, что международные компании будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Этот документ еще называют "законопроектом о налоге на Google".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4184 проголосовали 286 нардепов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта “является увеличение доходов государственного бюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины”.

В записке отмечается, что “установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане”.

Также приводится пример РФ, где в 2017 году обязали нерезидентов платить НДС с продажи электронных услуг (речь идет о компаниях Apple, Google, Microsoft, Netflix, Alibaba, Booking.com и других).

Как отметил, выступая с трибуны ВР, один из инициаторов документа, глава налогового комитета Данил Гетманцев, законопроект “не вводит ни один новый налог”.

“У нас в стране сложилась недопустимая ситуация, при которой НДС не уплачивается с электронных сервисов теми компаниями, которые не являются резидентами нашего государства. Не то, чтобы эти компании не хотели платить налог. Однако механизм в нашем законодательстве по уплате НДС отсутствует. Чтобы платить НДС, они сейчас должны зарегистрироваться в Украине как резиденты. Это влечет для них негативные налоговые последствия. Они этого не делают, налог не администрируется”, – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, украинский бюджет недополучает “не менее 3 млрд грн из-за неуплаты НДС с электронных сервисов”.

Он добавил, что законопроектом “вводится простой механизм для налогообложения НДС нерезидентов”.

По словам нардепа “речь идет исключительно об услугах, о сервисах, а не о товарах”. То есть, например, услуги интернет-магазинов (Amazon, eBay) не должны рассматриваться как электронные услуги, поскольку они лишь обеспечивают физическую продажу товаров.

Как пояснили в пресс-службе партии “Слуга народа”, в случае принятия документа в целом НДС должны будут платить такие международные компании, как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber и другие.

Что предусматривает документ

Законопроект предлагает ряд изменений, преимущественно в Налоговый кодекс.

В частности, предлагается включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС в Украине.

Будут облагаться налогом следующие услуги:

• поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

• поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставку услуг по участию в таких играх;

• предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

• предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

• поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

• предоставление рекламных услуг в сети Интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Облагаться налогом будут международные компании, поставляющие услуги в Украине. В то же время для украинских пользователей этих услуг – никаких налогов не будет.

То есть поиск в Google или пользование соцсетями будет по-прежнему бесплатным.

Зарегистрироваться плательщики НДС из других стран смогут в электронной форме на специальном веб-портале. Налоговые накладные можно будет не регистрировать и платить в иностранной валюте.

Зарегистрироваться для уплаты НДС в Украине обязаны будут только те компании, у которых за предыдущий год общая сумма от продажи украинцам электронных услуг превышает эквивалент 1 млн грн по официальному курсу НБУ на 31 декабря того года.

За то, что компании не зарегистрируются, предусмотрен штраф в размере 100% стоимости таких услуг.

Законопроект исключает норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.