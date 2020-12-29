Во вторник, 29 декабря, вступил в силу закон о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Так, сегодня закон был опубликован в газете “Голос Украины”.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Законом продлевается на 1 год (до 31 декабря 2021 года) возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как известно, Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО еще осенью 2014 года. Срок его действия был ограничен 3 годами, но с 2017 года Парламент продолжает его действие соответствующими законопроектами.

Последний раз ВР продлила действие закона 15 декабря 2020.

Согласно закону “о спецстатусе Донбасса”:

• Государство гарантирует “недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей”.

• Государство гарантирует право жителей ОРДЛО на свободное использование русского языка в общественной и частной жизни, на “изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие”.

• Государство оказывает поддержку в социально-экономическом развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эта поддержка заключается во введении особого экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности (“направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда” и так далее).

• В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые “возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов”. Они формируются “на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей”.

• Вводится особый порядок назначения судейского корпуса и прокуратуры. Назначения будут осуществляться с согласия местных властей, а не Киева.

• Предусмотрено развитие в ОРДЛО “трансграничного сотрудничества, направленного на… усиление и углубление добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве”.

Указанные выше пункты, согласно закону о “спецстатусе Донбасса”, могут быть реализованы только после проведения в ОРДЛО местных выборов по украинскому законодательству (и с участием международных наблюдателей), а также после выведения “всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников с территории Украины”.