Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, какие вопросы не смогут быть вынесены на всеукраинский референдум по новому закону о народовластии.

Об этом шла речь в его интервью изданию “Фокус“.

По словам Стефанчука, на референдум может быть вынесен только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — только “да” или “нет”.

Это, как отметил вице-спикер, может быть любой вопрос, который пожелает украинский народ. Среди таковых могут быть, например, вопросы о вступлении в ЕС или НАТО.

“Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ будет считать такой вопрос уместным”, — считает Стефанчук.

Однако есть и широкий перечень исключений. В частности, украинцы не будут голосовать за вопросы, касающиеся:

ликвидации независимости Украины, нарушения суверенитета и территориальной целостности страны;

разжигания национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды;

отделения территорий;

налогов, амнистии и органов правопорядка, суда;

нарушения прав человека, например, легализация смертной казни.

Напомним, 9 июня этого года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Инициатором документа № 3612 является президент Владимир Зеленский.

18 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

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