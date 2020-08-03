Об этом шла речь в его интервью изданию “Фокус“.

По словам Стефанчука, на референдум может быть вынесен только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — только “да” или “нет”.

Это, как отметил вице-спикер, может быть любой вопрос, который пожелает украинский народ. Среди таковых могут быть, например, вопросы о вступлении в ЕС или НАТО.

“Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ будет считать такой вопрос уместным”, — считает Стефанчук.

Однако есть и широкий перечень исключений. В частности, украинцы не будут голосовать за вопросы, касающиеся:

  • ликвидации независимости Украины, нарушения суверенитета и территориальной целостности страны;
  • разжигания национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды;
  • отделения территорий;
  • налогов, амнистии и органов правопорядка, суда;
  • нарушения прав человека, например, легализация смертной казни.

Напомним, 9 июня этого года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Инициатором документа № 3612 является президент Владимир Зеленский.

18 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

#Буквы рассказывали, какие подводные камни могут прятаться за строками президентского законопроекта.

  • Юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера в комментарии #Буквам сообщил, что инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект “О народовластии через всеукраинский референдум” нужно еще доработать.
  • Инициированный президентом Владимиром Зеленским предусматривает возможность электронного голосования. Андрей Магера заявил, что во время проведения референдума онлайн существует высокий риск вмешательства спецслужб Российской Федерации.