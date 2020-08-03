Об этом шла речь в его интервью изданию “Фокус“.
По словам Стефанчука, на референдум может быть вынесен только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — только “да” или “нет”.
Это, как отметил вице-спикер, может быть любой вопрос, который пожелает украинский народ. Среди таковых могут быть, например, вопросы о вступлении в ЕС или НАТО.
“Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ будет считать такой вопрос уместным”, — считает Стефанчук.
Однако есть и широкий перечень исключений. В частности, украинцы не будут голосовать за вопросы, касающиеся:
- ликвидации независимости Украины, нарушения суверенитета и территориальной целостности страны;
- разжигания национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды;
- отделения территорий;
- налогов, амнистии и органов правопорядка, суда;
- нарушения прав человека, например, легализация смертной казни.
Напомним, 9 июня этого года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Инициатором документа № 3612 является президент Владимир Зеленский.
18 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
#Буквы рассказывали, какие подводные камни могут прятаться за строками президентского законопроекта.
- Юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера в комментарии #Буквам сообщил, что инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект “О народовластии через всеукраинский референдум” нужно еще доработать.
- Инициированный президентом Владимиром Зеленским предусматривает возможность электронного голосования. Андрей Магера заявил, что во время проведения референдума онлайн существует высокий риск вмешательства спецслужб Российской Федерации.