Сегодня утром главы фракций Верховной Рады Украины провели совещание в онлайн-режиме, во время которого обсудили возможную повестку дня на следующую пленарную неделю.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции “Голоса” Ярослав Железняк.

Следующая пленарная неделя запланирована на 17 – 20 ноября.

По словам Железняка, во вторник, 17 ноября, планируется рассмотреть:

1. Законопроект спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, восстанавливающий отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Ранее этот документ был заблокирован альтернативным законопроектом нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского.

2. Постановление “о надлежащей подготовке к карантинным мероприятиям” (№4320 – “О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению”).

3. Законопроект об отсрочке на 1 год обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). 4 ноября этот документ был направлен на доработку.

Железняк уточнил, что также рассматривается “вариант принять постановление про отмену “карантина выходного дня”.

Стоит отметить, что председательствовать на заседаниях ВР должна заместитель главы Парламента Елена Кондратюк, так как спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

По словам Железняка, есть вероятность, “что из-за ситуации с заболевшими часть недели перенесут, оставив точно вторник (17/11)”.

“Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать”, – подчеркнул он.

В свою очередь сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко проинформировала, что в “ЕС” выступают “категорически против изменений в календарный план сессии” (против перенесения заседаний).

“Мы против “карантина выходного дня” для ВР и подчеркиваем, что, согласно регламенту, заместитель председателя ВР должна вести сессию при отсутствии председателя и первого заместителя. И Елена Кондратюк готова выполнить свою работу, а мы все готовы работать, когда страна реально летит в пропасть”, – подчеркнула Геращенко.

Она также проинформировала, что “Евросолидарность” требует вынести на следующую пленарную неделю такие вопросы:

1. Уже во вторник пригласить в Раду премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Правительства с докладом по “карантину выходного дня” (какой блокирующий для COVID-19 эффект он будет иметь, что будет с экономикой).

“Это нужно заслушать немедленно во вторник. Также мы требуем предоставить информацию о хищении 65 млрд грн, которые были выделены для антиковидного фонда. Потому что в больницах нет кислорода, потому что врачам нет доплат и страховок”, – отметила нардеп.

2. Во вторник проголосовать законы об отсрочке кассовых аппаратов на год и поддержке бизнеса.

3. Поставить в повестку дня создание временной следственной комиссии по расследованию дела “вагнеровцев”.

4. Во вторник рассмотреть законы по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование и полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

“Наша фракция зарегистрировала 3 законопроекта, касающиеся решения этих вопросов, а также о прозрачном конкурсе на избрание судей Конституционного суда. Мы готовы к компромиссу в этих вопросах, поэтому подписали и проект Разумкова и готовы немедленно за него голосовать”, – уточнила Геращенко.