49 народных депутатов обратились в Конституционный Суд Украины с требованием признать таким что не соответствует Основному закону, постановления парламента о ликвидации 490 районов в Украине и создании вместо них 136.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Авторами представления выступили лидер партии “Батькивщина”, нардеп Юлия Тимошенко и нардеп фракции “Батькивщины” Сергей Власенко. Также свою подпись под обращением поставили еще 47 нардепов.

Они просят суд открыть конституционное производство по поводу этого постановления и признать его неотложным, рассматривать дело в порядке устного производства.

По мнению авторов представления, это постановление не соответствует статье 1, части второй статьи 6, статьи 8, части второй статьи 19, частям первой, второй статьи 55, пункта 13 части первой статьи 92 Конституции Украины.

“Субъект права на конституционное представление считает, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная Рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не таким способом, который требует Конституция Украины”, — отметили в КСУ.