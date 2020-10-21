Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.
Авторами представления выступили лидер партии “Батькивщина”, нардеп Юлия Тимошенко и нардеп фракции “Батькивщины” Сергей Власенко. Также свою подпись под обращением поставили еще 47 нардепов.
Они просят суд открыть конституционное производство по поводу этого постановления и признать его неотложным, рассматривать дело в порядке устного производства.
По мнению авторов представления, это постановление не соответствует статье 1, части второй статьи 6, статьи 8, части второй статьи 19, частям первой, второй статьи 55, пункта 13 части первой статьи 92 Конституции Украины.
“Субъект права на конституционное представление считает, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная Рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не таким способом, который требует Конституция Украины”, — отметили в КСУ.
- Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых.
- 8 августа Центральной избирательной комиссией были назначены на 25 октября 2020 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.
- Впоследствии Центральная избирательная комиссия Украины назначила первые выборы депутатов 119 районных советов. Они будут проходить “на новой территориальной основе”.