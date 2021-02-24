Об этом сообщает Associated Press.

В понедельник законодатели штата окончательно одобрили законопроект об отмене смертной казни в Вирджинии. Теперь он направлен на подпись губернатору-демократу Ральфу Нортэму, правда, пока не определена дата, когда он подпишет его.

Новое демократическое большинство Вирджинии, которое второй год полностью контролирует Генеральную Ассамблею, настаивало на отмене, утверждая, что смертная казнь несоразмерно применялась к цветным, психически больным и малоимущим людям.

“Жизненно важно, чтобы наша система уголовного правосудия действовала справедливо и справедливо наказывала людей. Все мы знаем, что смертная казнь этого не делает. Это неэффективно и бесчеловечно”, – заявили спикер Палаты представителей Эйлин Филлер-Корн и лидер большинства в Сенате Дик Саслоу после голосования.

Республиканцы выразили обеспокоенность по поводу справедливости для жертв и членов их семей и сказали, что есть некоторые преступления, которые настолько ужасны, что виновные заслуживают казни.

Сейчас только двое мужчин ждут исполнения смертной казни в Вирджинии: это Энтони Джунипер — был приговорен к смертной казни в 2004 году за убийство своей бывшей девушки, двух ее детей и ее брата — и Томас Портер, которого приговорили к смерти за убийство полицейского в 2005 году. Если законопроект будет подписан губернатором штата, это изменит их приговоры на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Законопроект о смертной казни знаменует собой особенно резкий поворот в обратном направлении в штате, где казни продолжались в последнее десятилетие при губернаторах и от республиканцев, и от демократов. Законодательное собрание штата и официальные лица в последние годы предпринимали действия, чтобы сохранить способность Вирджинии проводить казни и ограничить прозрачность процесса.

Даже в прошлом году законопроекты об отмене смертной казни в Генеральной Ассамблее ни к чему не привели.

В понедельник обе палаты одобрили отдельные, но идентичные законопроекты об отмене.

Отмечается, что исторически Вирджиния применяла смертную казнь чаще, чем любой другой штат, казнив почти 1400 человек с тех пор, как она была колонией.

Первая казнь состоялась еще в 1608 году, когда в Джеймстауне — первом поселении англичан на территории США — казнили человека, которого считали испанским шпионом.