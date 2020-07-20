С началом учебного года скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского относительно использования украинского языка обучения в школах потеряет актуальность для Верховной Рады.

Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент #Букв.

“(Этот законопроект – ред.) связан только с одной нормой, а именно – преподавание в школах с 1 сентября 2020 года. Я так понимаю, что тогда будет первое заседание четвертой сессии ВРУ 9-го созыва, то именно этот законопроект будет не актуальным”, – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что в Украине есть только один государственный язык – украинский. И менять это пока никто не собирается.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

“Языковой” законопроект Бужанского был зарегистрирован в Парламенте в октябре 2019 года.

Документом предлагалось отложить переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, до 2023 года.

Проект закона позволял и после 2023 года преподавать 40-60 % предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству – 20 %).

Кроме того, во всех школах Украины можно было бы преподавать “один или несколько предметов”, в том числе, на русском языке”.

Законопроект был включен в повестку дня заседания Верховной Рады 17 июля, что вызвало очень много критики.