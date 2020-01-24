Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что предложенный законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение.

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

Как сообщалось ранее, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.

Министр пояснил, что в случае, когда со стороны определенного субъекта в течение года насчиталось три таких случая, то тогда наступает уголовная ответственность.

“Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформацией, то есть уполномоченный обращается к распространителю: “Это дезинформация”. Тот отвечает: “Я не согласен”. После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс”, – сказал он.

При этом, он пояснил, что уголовная ответственность в таких случаях предусматривает не тюремное заключение, а общественные работы.

“Она не предусматривает заключение, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека, – ред.). Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет вывода – нет приговора”, – подытожил Бородянский.

Напомним, в декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки. Внесение законопроекта в парламент ожидается в марте 2020 года.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в законопроекте будет пункт об уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

Также министр Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.