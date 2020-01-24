Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
Как сообщалось ранее, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
Министр пояснил, что в случае, когда со стороны определенного субъекта в течение года насчиталось три таких случая, то тогда наступает уголовная ответственность.
“Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформацией, то есть уполномоченный обращается к распространителю: “Это дезинформация”. Тот отвечает: “Я не согласен”. После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс”, – сказал он.
При этом, он пояснил, что уголовная ответственность в таких случаях предусматривает не тюремное заключение, а общественные работы.
“Она не предусматривает заключение, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека, – ред.). Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет вывода – нет приговора”, – подытожил Бородянский.
Напомним, в декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки. Внесение законопроекта в парламент ожидается в марте 2020 года.
Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в законопроекте будет пункт об уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.
Также министр Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.