Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет "многочисленные коррупционных рисков" и может привести к значительным убыткам государства.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Как сообщалось, в январе парламент принял в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете. Ранее #Буквы разбирались, что предусматривается документом.

В соответствии с повесткой дня, опубликованной на сайте Верховной Рады, во время заседания в четверг, 18 июня, законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

В среду, 17 июня, НАПК обнародовало заключение по результатам проведенной им антикоррупционной экспертизы законопроекта. В нем отмечается, что в законопроекте был выявлен ряд положений, которые “содержат ряд коррупциогенных факторов”, а именно:

неопределенность процедуры внесения оплаты за лицензию и ее получения;

возможность уполномоченного органа действовать по своему усмотрению в части определения перечня субъектов хозяйствования, которые производят сертификацию;

установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования;

введение новых разрешений без внесения изменений в Закон “О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности”;

основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с Законом Украины “О лицензировании видов хозяйственной деятельности”.

На основании проведенной экспертизы агенство заявило, что в случае, если законопроект будет принят без изменений, “это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству”. Рекомендации по внесению изменений в проект закона направлены в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.