Новый законопроект о медиа, разработкой которого продолжают заниматься депутаты фракции "Слуга народа", может предусматривать норму, которая предписывает раскрывать собственников медиа, в том числе Telegram-каналов.

Об этом сообщает журнал об интернет-бизнесе AIN.UA.

Депутаты на данном этапе продолжают разрабатывать этот законопроект, хотя его предварительный вариант уже показывали в СМИ.

В то же время заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук в недавнем интервью прокомментировала норму относительно запрета анонимных Telegram-каналов.

Она пояснила, что эта норма предусматривает, что у каждого Telegram-канала, который продуцирует определенный общественно важный контент, должна быть конкретная открытая информация о собственнике.

Согласно нормам законопроекта, отдельные Telegram-каналы будут приравниваться к медиа, и соответственно, должны будут раскрывать структуру собственности.

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“Если это Telegram-канал “Вася Пупкин”, то надо понимать, что по этому каналу его владельцем является, условно говоря, Василий Иваненко. По законодательству, органом, который может обращаться к медиа, будет Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, но у него будут более расширенные полномочия”, — пояснила депутат.

Такую идею “слуг” поддерживают отдельные авторы, которые ведут свои Telegram-каналы.

К примеру, Алена Деньга, основательница Telegram-канала “Ветер дует” и соавтор канала Digital Masons.

Она говорит, что такая законодательная норма – правильная идея, поскольку Telegram-каналы стали одним из инструментов влияния на политическую ситуацию в стране. Она напомнила, что в Telegram появились десятки и даже сотни Telegram-каналов общественно-политического характера, в которых охват одного поста достигает 70 – 120 тысяч пользователей. При этом, часто в них публикуется информация без первоисточников, иногда фейки, политические вбросы. Чтобы реально содержать и раскручивать такие каналы, по ее словам, нужны значительные финансовые вливания, исчисляемы тысячами, а порой и десятками тысяч долларов. Но при этом никакой информации о том, кто собственник такого Telegram-канала, или кто его спонсирует – нет.

Также известно, что если с Facebook можно договориться о блокировании страниц, распространяющих неправдивую информацию, то в случае с Telegram это пока невозможно.

В “Слуге народа” предлагают выписывать штрафы, предъявляя их администрации Telegram, если там не будут следовать норме украинского законодательства, позволяя регистрировать анонимные Telegram-каналы. Но в то же время в политсиле не уверены, что их обращения к администрации мессенджера будут услышаны и выполнены.

По мнению юриста общественной организации “Лаборатория цифровой безопасности” Виты Володовской, в законопроекте речь идет не о непосредственной обязанности раскрывать владельца канала, а о случаях, когда за такой информацией обращаются органы государственной власти. Она отметила, что новый законопроект о медиа в нынешней редакции содержит довольно широкое определение “онлайн-медиа”, к которому действительно можно отнести Telegram-каналы, которые занимаются медиа-деятельностью.

Для онлайн-медиа законопроект предусматривает обязанность обнародовать и регулярно обновлять на сайте (или в онлайн-профиле) определенные данные, свидетельствующие о прозрачности: официальное название, контакты (адрес, телефон, электронную почту), а также идентификатор онлайн-медиа в реестре, если оно зарегистрировано.

При этом, регистрация для онлайн-медиа, по-прежнему, остается добровольной, то есть это ни к чему не обязывает фактического владельца Telegram-канала на законодательном уровне.

Следить за публикациями в Telegram-каналах будет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который и будет, как регулятор, принимать соответствующие меры.

“В то же время, Нацсовет получает полномочия раскрывать такую информацию практически в любое время. В соответствии с международными стандартами, анонимность является гарантией свободы выражения взглядов. Лишение этого права может быть оправданным только в обоснованных случаях. Например, если лицо распространяет незаконный контент: призывы к насилию, нарушение территориальной целостности, другую информацию, угрожающую жизни и здоровью людей, и т.д.”, — говорит Володовская.

По ее мнению, законопроектом важно сузить полномочия Нацсовета по получению такой информации, предоставив обоснованные и исчерпывающие основания, которые отвечают международным принципам.