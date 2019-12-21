Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
“Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению”, — сказал он.
Также спикер добавил, что рассмотрение правок к законопроекту будет проходить в рамках договоренности и без нарушения регламента.
“Кпроцессу присоединились все политические фракции и партии, представленные в парламенте. По состоянию на сегодня достигнута договоренность между всеми политическими силами: как мы идем по процедуре. Если мы говорим о регламенте, то по состоянию на сегодня ни руководством Верховной Рады ни комитетом, который будет рассматривать эти правки нарушаться регламент не будет”, – заявил Разумков.
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Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
Позднее главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать правки к законопроекту до 27 декабря включительно.
- При подготовке ко второму чтению к нему было подано около 4,5 тыс. поправок. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики в течение ближайших нескольких недель должен провести 9 заседаний, на которых рассмотреть все эти поправки.
- Во время одного из заседаний аграрного комитета, посвященного рассмотрению правок к законопроекту, между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от “Слуги народа” произошла потасовка.