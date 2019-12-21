Все депутатские фракции и группы в Верховной Раде подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению”, — сказал он.

Также спикер добавил, что рассмотрение правок к законопроекту будет проходить в рамках договоренности и без нарушения регламента.

“Кпроцессу присоединились все политические фракции и партии, представленные в парламенте. По состоянию на сегодня достигнута договоренность между всеми политическими силами: как мы идем по процедуре. Если мы говорим о регламенте, то по состоянию на сегодня ни руководством Верховной Рады ни комитетом, который будет рассматривать эти правки нарушаться регламент не будет”, – заявил Разумков.