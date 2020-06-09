Об этом в комментарии #Буквам заявил юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о всеукраинском референдуме предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам. Кроме того, предусмотрена возможность электронного голосования.

Магера отметил, что с одной стороны этот законопроект существенно лучший от закона о всеукраинском референдуме, который был принят во времена Виктора Януковича.

“Закон, который был принят во времена регионалов, был чрезвычайно вопиющим с точки зрения несоответствия конституции Украины. Поскольку предусматривал возможность внесения изменений в любую статью Конституции на референдуме и принятия новой конституции на референдуме в обход Парламента и так далее”, – объяснил он.

Юрист считает, что законопроект Зеленского еще нужно доработать.

“Поданный законопроект в части конституционной процедуры, как по мне, является достаточно чистым. Именно с точки зрения принятия изменений в Конституцию. Но вместе с тем, я думаю, что этот проект еще далек от совершенства. С ним надо будет работать и в части и процедур, и в части формирования комиссий, в части использования средств для проведения референдума, агитации за референдум. Все эти нюансы еще надо доработать”, – рассказал Магера.

Экс-заместитель главы ЦИК отметил, что существует вероятность того, что этот законопроект еще могут испортить в худшую сторону во время второго чтения в Парламенте.

“Этот законопроект является лучшим за тот закон, который существовал во времена режима Януковича. Но говорить о том, что он хороший, качественный не приходится, потому что над ним еще надо много работать. И я бы не советовал Парламенту его принимать в спешке”, – резюмировал эксперт.