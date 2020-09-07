Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.
4 сентября министр юстиции Денис Малюська призвал нардепов немедленно зарегистрировать и принять законопроект, который помешает списанию денег “ПриватБанка” по решению суда.
Проект закона предлагает дополнить Закон Украины “Об исполнительном производстве” статьей 62-1, которая запрещает при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращения взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.
Этот законопроект был разработан Минюстом, однако Малюська просил именно парламентариев зарегистрировать его, чтобы ускорить рассмотрение.
В понедельник, 7 сентября, нардеп от “Слуги народа” Юрий Камельчук зарегистрировал документ в парламенте.
“Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств”, — сообщил Малюська.
Сейчас на сайте парламента указано, что документ получен и отправлен на рассмотрение руководству.
- Ранее министр юстиции Денис Малюська назвал “зашкваром” решение Печерского районного суда Киева удовлетворить иск шести британских компаний, связанных с Суркисами, против “ПриватБанка”.
- Правительство будет подавать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с “ПриватБанка” почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов.
- В Национальном банке заявили, что продолжат защищать законность решений о национализации “ПриватБанка” и “приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков”.