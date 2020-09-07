Законопроект Министерства юстиции, который должен помешать списанию денег "ПриватБанка" по решению суда по делу против Игоря и Григория Суркисов, зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.

4 сентября министр юстиции Денис Малюська призвал нардепов немедленно зарегистрировать и принять законопроект, который помешает списанию денег “ПриватБанка” по решению суда.

Проект закона предлагает дополнить Закон Украины “Об исполнительном производстве” статьей 62-1, которая запрещает при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращения взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

Этот законопроект был разработан Минюстом, однако Малюська просил именно парламентариев зарегистрировать его, чтобы ускорить рассмотрение.

В понедельник, 7 сентября, нардеп от “Слуги народа” Юрий Камельчук зарегистрировал документ в парламенте.

“Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств”, — сообщил Малюська.

Сейчас на сайте парламента указано, что документ получен и отправлен на рассмотрение руководству.