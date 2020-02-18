Законопроект № 2684 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения", поданный депутатом от "Слуги народа" Ладой Булах, не предоставил бы право менять пол с 14 лет без согласия родителей.

Об этом говорится в статье #Букв “Детские аборты и изменение пола”. Имеет ли смысл паника вокруг законопроекта “Слуги народа”.

В пояснительной записке к документу авторы указывают, что руководствуются Глобальной стратегией ООН по охране здоровья женщин, детей и подростков для 2016-2030 годов. Чтобы реализовать эту стратегию, Украина должна закрепить в законодательстве термин “подросток” в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, ведь он используется, но нигде не определено, кто именно относится к этой категории людей.

“В результате законодательной неурегулированности правового статуса ребенка, последние фактически остаются без внимания государства, получая возможность реализации своих прав, свобод и правомочий исключительно в правовой плоскости ребенка”, – говорится в документе.

То есть на данный момент подростки в Украине не могут выбрать врача, заключить с ним декларацию, получить медицинские услуги без совершеннолетних законных представителей.

В частности, предлагаются следующие изменения: в Законе “Об охране детства” появляется понятие “подросток” – это ребенок в возрасте от 10 до 18 лет, а также декларируется уважение государства и учет потребностей подростков.

Статья 32 Гражданского кодекса дополняется нормой о том, что несовершеннолетний вправе самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию. В статье 285 говорится, что лицо после 14 лет имеет право на информацию о состоянии своего здоровья (сейчас ее могут получить только совершеннолетние). Почти то же указывается в статье 39 Закона “Основы законодательства об охране здоровья”: пациент с 14 (сейчас с 18) лет имеет право ознакомиться с медицинскими документами о его здоровье.

Прогноз результатов в законопроекте общий: несовершеннолетние получат возможность заключать сделки в сфере здравоохранения, государство сможет сформировать статистику об этой категории населения и, соответственно, эффективнее формировать свою политику в отношении нее.

Отмечается, что это все предложения, об абортах, изменении пола или донорстве речи не идет. Ведь такие вещи давно урегулированы украинским законодательством. В частности, об абортах говорит статья 50 “Основ законодательства об охране здоровья”: они проводятся по желанию женщины при сроке беременности не более 12 недель, в отдельных случаях прерывание беременности возможно и на более поздних сроках. Статья 43 этого же закона говорит, что медицинское вмешательство касательно пациентов в возрасте до 14 лет осуществляется только с согласия законных представителей. Эта норма неизменна, и законопроект № 2684 ее не затрагивает.

Право на изменение или коррекцию пола закреплено в статье 51 “Основ”, она также не меняется.

Донором органов в Украине может быть только совершеннолетнее лицо по добровольному согласию, а донором стволовых клеток, как уже упоминалось – лицо до 14 лет с согласия родителей, а после 14 лет по собственному согласию и согласию родителей. Это также закреплено в Законе “О применении трансплантации анатомических материалов человеку”, а упомянутый выше законопроект донорства не касается.