Об этом она проинформировала в комментарии журналистам после заседания Киевского апелляционного суда.
“Теперь нам нужно будет выяснить, зафиксировать, доказать, что их нет, почему они не появляются (на судебных заседаниях, – ред.). Потом объявить их в розыск, взять разрешение на задержание. И будет остановлено производство. Или же нужно менять законодательство”, – отметила адвокат.
Закревская объяснила, что даже если будут внесены необходимые изменения в законодательство, то очень большой вопрос, сможет ли продолжить рассмотрение дела уже сформированная коллегия судей.
Она добавила, что заочное судопроизводство “означает начинать все сначала”
“А это значит никогда вообще никак”, – подчеркнула Закревская.
Адвокат также прокомментировала замену группы прокуроров по делу.
“Те прокуроры, которые не позволили вмешиваться в свою работу, их заменили, полностью исключили из дела. И заменили на ту группу прокуроров, которая не имеет никакого отношения к государственному обвинению по этому делу. Они (новые прокуроры, – ред.) имели единственную цель – прийти в суд и поддержать апелляционные жалобы”, – рассказала Закревская.
По ее словам, новые прокуроры даже не читали апелляционные жалобы.
Опубліковано Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel Субота, 28 грудня 2019 р.
- Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
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