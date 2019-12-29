Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что обмен пяти бывших сотрудников "Беркута" фактически остановит рассмотрение дела по расстрелам на Майдане.

Об этом она проинформировала в комментарии журналистам после заседания Киевского апелляционного суда.

“Теперь нам нужно будет выяснить, зафиксировать, доказать, что их нет, почему они не появляются (на судебных заседаниях, – ред.). Потом объявить их в розыск, взять разрешение на задержание. И будет остановлено производство. Или же нужно менять законодательство”, – отметила адвокат.

Закревская объяснила, что даже если будут внесены необходимые изменения в законодательство, то очень большой вопрос, сможет ли продолжить рассмотрение дела уже сформированная коллегия судей.

Она добавила, что заочное судопроизводство “означает начинать все сначала”

“А это значит никогда вообще никак”, – подчеркнула Закревская.

Адвокат также прокомментировала замену группы прокуроров по делу.

“Те прокуроры, которые не позволили вмешиваться в свою работу, их заменили, полностью исключили из дела. И заменили на ту группу прокуроров, которая не имеет никакого отношения к государственному обвинению по этому делу. Они (новые прокуроры, – ред.) имели единственную цель – прийти в суд и поддержать апелляционные жалобы”, – рассказала Закревская.

По ее словам, новые прокуроры даже не читали апелляционные жалобы.

Опубліковано Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel Субота, 28 грудня 2019 р.