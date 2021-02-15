Covid-19 Украина

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«Закройте рупор ФСБ». Националисты пришли к дому Мураева

В Киеве около 30 активистов пришли в понедельник, 15 февраля, в доме на ул. Волошской в ​​котором, по их заявлению, живет экс-депутат, владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев.

Понедельник, 15 февраля 2021, 18:28

Об этом сообщают #Буквы.

Активисты заявили, что пытались пообщаться с Мураевым во время протестов у телеканала, однако тот к ним не пришел. Поэтому они решили прийти к нему домой.

Протестующие поднялись на этаж, где якобы живет экс-депутат, и написали на стене “Сосед-оккупант”. При этом они звонили в звонок и стучали в дверь, однако им никто не открыл.

После этого протестующие зажгли на улице файеры и дымовые шашки. Они заявили, что требуют, чтобы телеканал “Наш” закрыли. В частности потому, что в одном из эфиров Мураев заявил, что распад СССР был “ошибкой”.

“Этот человек считает украинскую независимость ошибкой. Считает, что мы русские и нам надо вернуться в Москву. Его канал практически единственный в Украине, который прямо работает на Россию”, – заявил один из участников акции Евгений Карась.

В акции принимали участие националистические организации “Основа Будущего”, “Правый сектор”, “Традиция и порядок”, “Сокол”.

Напомним, ранее “НАШ” уже неоднократно привлекал внимание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, канал уже был оштрафован на 106 тысяч гривен за интервью с экс-премьером Николаем Азаровым. За трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина канала было объявлено предупреждение. Кроме того, из-за живой трансляции с террористами “Л/ДНР” проводились проверки.

  • После применения санкций против нардепа “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, принадлежащих ему, идет дискуссия вокруг необходимости блокировки телеканала “Наш”.
  • Напомним, 4 февраля у здания телеканала “Наш”, что на улице Жилянской в Киеве, проходила акция протеста. Протестующие требовали закрыть телеканал. Закончилось столкновениями между протестующими и правоохранителями. Полиция открыла 2 уголовных производства.
  • Вечером в субботу, 6 февраля, у здания телеканала “Наш” в Киеве снова собрались протестующие.
  • 12 февраля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу “Наш” еще одну проверку из-за распространения в передаче “Марафон” бывшим премьером (2010-2014) Николаем Азаровым пропаганды страны-агрессора.
Теги: активисты, Евгений Мураев, телеканал Наш, националисты

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