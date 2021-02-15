«Закройте рупор ФСБ». Националисты пришли к дому Мураева

В Киеве около 30 активистов пришли в понедельник, 15 февраля, в доме на ул. Волошской в ​​котором, по их заявлению, живет экс-депутат, владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев.

Об этом сообщают #Буквы.

Активисты заявили, что пытались пообщаться с Мураевым во время протестов у телеканала, однако тот к ним не пришел. Поэтому они решили прийти к нему домой.

Протестующие поднялись на этаж, где якобы живет экс-депутат, и написали на стене “Сосед-оккупант”. При этом они звонили в звонок и стучали в дверь, однако им никто не открыл.

После этого протестующие зажгли на улице файеры и дымовые шашки. Они заявили, что требуют, чтобы телеканал “Наш” закрыли. В частности потому, что в одном из эфиров Мураев заявил, что распад СССР был “ошибкой”.

“Этот человек считает украинскую независимость ошибкой. Считает, что мы русские и нам надо вернуться в Москву. Его канал практически единственный в Украине, который прямо работает на Россию”, – заявил один из участников акции Евгений Карась.

В акции принимали участие националистические организации “Основа Будущего”, “Правый сектор”, “Традиция и порядок”, “Сокол”.