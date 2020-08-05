Об этом #Буквам стало известно из Instagram бывшего заместителя гендиректора “Укроборонпрома” времен президента Виктора Януковича Максима Глущенко.
Супруга Хомутынника, Светлана, два дня назад опубликовала фото у самолета, указав, что она в Ницце (Франция).
Друзья Хомутынника развлекалась на Verde Beach.
Развлекали Хомутынника и его друзей южноафриканский DJ Black Coffee, а также канадский коллектив Blond:ish.
На видео видно, что в ведро для шампанского вставили флаг Украины.
Видео Глущенко свидетельствуют о том, что он прилетел на вертолете в Сен-Тропе, где находится Verde Beach. Там компания друзей праздновала день рождения Хомутынника до поздней ночи.
В качестве угощения друзьям Хомутынника предложили рыбу, а на столе с алкогольными напитками танцевали девушки в необычных образах.
Сам Хомутынник поделился видео из сториз Глущенко в личном профиле.
До этого было известно, что супруга экс-нардепа Виталия Хомутынника, Светлана, во время карантина, в июне, на восемь дней летала в Германию на шопинг.
Справка. Виталий Хомутынник родом из Макеевки (Донецкая область). Он занимается бизнесом с 15 лет. Его первое предприятие, “Каскад”, было преобразовано в многопрофильный инвестиционный холдинг, работающий в настоящее время.
С 2002 года был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, будучи самым молодым в партийном списке.
В 2014 году прошел в Раду, как самовыдвиженец, возглавив депутатскую группу “Видродження”. Согласно декларации за 2014 год, заработал 293,8 млн гривен.
Имеет совместное газодобывающие предприятие с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Хомутынник неоднократно становился участником историй в связи с обнародованием SMS-переписок с различными госчиновниками. 4 февраля 2015 года журналисты сфотографировали во время заседания Верховной рады переписку депутата с губернатором Одесской области Игорем Палицей. В ней обсуждались денежные схемы и договоренности, связанные с таможней.
25 декабря 2018 года был включен в список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции.
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