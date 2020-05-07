Закрытие Стерненко в СИЗО приведет к масштабному общественному конфликту, – «слуга» Колев

Об этом в Facebook написал народный депутат от “Слуги народа” Олег Колев.
“Такая попытка приведет к возникновению общепризнанного “узника совести” и масштабного агрессивного общественного конфликта, который еще больше поляризует общество и приведет к радикализации активных граждан, вместо того, что нам всем необходимо – поиск консенсуса и консолидации вокруг построения страны, задач преодоления эпидемии и экономического кризиса в условиях карантина, отсутствующего потока валюты от украинцев, работающих за рубежом и глобального падения спроса”, – написал нардеп.
Колев заявил что у него “много вопросов к проведенным по делу Стерненко экспертизам, ходу расследования вообще и потенциальному появлению новому делу на Сергея, вместо расследования тех, что уже идут”.
“Это еще больше дискредитирует весь процесс”, – написал Олег Колев.
Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
- Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.
- Уже несколько украинских фанатских движений выразили поддержку активисту Сергею Стерненко и заявили о готовности к протестам в случае его ареста.