Covid-19 Украина

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Закрытие Стерненко в СИЗО приведет к масштабному общественному конфликту, – «слуга» Колев

Подозрение и закрытие одесского активиста Сергея Стерненко в СИЗО приведет к масштабному агрессивному общественному конфликту.

Четверг, 7 мая 2020, 09:59

Об этом в Facebook написал народный депутат от “Слуги народа” Олег Колев.

“Такая попытка приведет к возникновению общепризнанного “узника совести” и масштабного агрессивного общественного конфликта, который еще больше поляризует общество и приведет к радикализации активных граждан, вместо того, что нам всем необходимо – поиск консенсуса и консолидации вокруг построения страны, задач преодоления эпидемии и экономического кризиса в условиях карантина, отсутствующего потока валюты от украинцев, работающих за рубежом и глобального падения спроса”, – написал нардеп.

Колев заявил что у него “много вопросов к проведенным по делу Стерненко экспертизам, ходу расследования вообще и потенциальному появлению новому делу на Сергея, вместо расследования тех, что уже идут”.

“Это еще больше дискредитирует весь процесс”, – написал Олег Колев.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Теги: Ирина Венедиктова, , ГБР, , Сергей Стерненко, Слуга народа, СИЗО, ультрас

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