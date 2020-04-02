Об этом сообщили на сайте горсовета Тернополя.
В общественных местах запрещено находится без маски или респиратора.
В городе запретили работу всех рынков, стихийную торговлю, реализацию продуктов питания (если они не упакованы). Не разрешено работать магазинам и торговым рядам с товарами промышленной группы.
Не могут работать бани, сауны, салоны красоты, парикмахерские.
Должны быть закрыты торгово-развлекательные центры, кроме случаев, когда на их территории есть продуктовые супермаркеты.
В городе запрещена работа заведений общественного питания (бары, рестораны, кафе), но разрешена доставка их продукции.
Среди прочего, должны прекратить деятельность ломбарды и частные стоматологические кабинеты.
Что касается услуг в сфере охраны здоровья, то к пациентам стационара, в том числе и беременным и роженицам, не будут пускать посетителей. Также запрещены партнерские роды, проведение плановые медосмотров.
Жителям запрещено посещать детские и спортивные площадки.
Транспортные средства смогут ездить на территорию международного автовокзала “Тернополь” только по специальному графику и маршруту.
Разрешена работа станций шиномонтажна, автомоек самообслуживания, торговля средствами связи, услуги по ремонту компьютеров, химчисток, СТО, государственных стоматологий, банков, нотариусов.
В случае необходимости проведения похорон, их нужно организовывать только на открытой территории, при условии, что будут присутствовать до 10 человек на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Присутствующие должны иметь маски и перчатки.
- В Киеве 5 нарушителям карантина выписаны штрафы в размере 17 тысяч гривен.
- В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что нарушил правила карантинных ограничений.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не посещать парки и пляжи и не устраивать пикники во время карантина, поскольку это может “вылезти боком”.