Закривати всю країну на локдаун немає ніякого сенсу, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що модель адаптивного карантину працює. Тому немає сенсу закривати всю країну на локдаун.

Про це він заявив на засіданні Уряду у середу, 14 квітня.

Зокрема, Шмигаль констатував, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні залишається напруженою. Однак регіони поступово виходять із “червоної” зони карантину. Ситуацію контролює Уряд спільно з органами місцевого самоврядування.

“Як ми й наголошували, закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Дають результати відповідальні дії органів місцевої влади, які оперативно й з розумінням відреагували на спалах у себе на місцях. Дякую”, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що Уряд продовжує вживати необхідні заходи для боротьби з пандемією.