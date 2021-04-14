Covid-19 Украина

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Закривати всю країну на локдаун немає ніякого сенсу, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що модель адаптивного карантину працює. Тому немає сенсу закривати всю країну на локдаун.

Среда, 14 апреля 2021, 13:26

Про це він заявив на засіданні Уряду у середу, 14 квітня.

Зокрема, Шмигаль констатував, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні залишається напруженою. Однак регіони поступово виходять із “червоної” зони карантину. Ситуацію контролює Уряд спільно з органами місцевого самоврядування.  

“Як ми й наголошували, закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Дають результати відповідальні дії органів місцевої влади, які оперативно й з розумінням відреагували на спалах у себе на місцях. Дякую”, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що Уряд продовжує вживати необхідні заходи для боротьби з пандемією.

  • Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
  • 6 квітня Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі “просто нікуди”.
  • 7 квітня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України зараз немає потреби, оскільки адаптивний карантин демонструє свою ефективність.
Теги: адаптивный карантин, Денис Шмыгаль, локдаун

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