Об этом говорится в материале #Букв “Страх и реалии украинских больниц: аппарат ИВЛ в гараже не поможет, но будет битва кошельков”.

Выделять средства на покупку тест-систем и аппаратов, которые нужны при тяжелых пневмониях, начали чуть ли не в каждой области Украины. Четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупит Мукачево. Львовский областной совет планирует приобрести 60 штук. В самом Львове выделят 9 млн грн на покупку более дорогого аппарата ЭКМО. В Полтавской области докупят дополнительно сто аппаратов ИВЛ. Еще сотню должны доставить в областные центры владельцы компании “Эпицентр К”. Бизнес в регионах тоже призывают помогать больницам. По мнению инфекциониста одной из столичных больниц, таких объемов оборудование должно хватить, но на небольшую вспышку.

“Это поможет, когда есть несколько случаев. Из района можно привезти десять, пусть сто человек в область, но если будет вспышка, это может обернуться многими жертвами. Но наконец-то у нас стали обращать внимание на такое оборудование. Оно понадобится и после того, как пандемия пройдет. Такие аппараты спасут многих с пневмониями в будущем”, – отметил инфекционист.

В Киеве есть уже более 300 аппаратов искусственного дыхания, в том числе ими оснащены и кареты скорой помощи. Скоро закупят еще одну партию аппаратов, сказал на брифинге 20 марта мэр Киева Виталий Кличко.

В регионы закупают преимущественно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые помогают легким дышать. Ими можно вылечить много пневмоний, но атипичные пневмонии протекают с более молниеносным и полным поражением легких. Тогда легкие уже не выполняют свою функцию, и помогает только аппарат ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Аппарат полностью заменяет функцию легких (“искусственные легкие”), объясняет кардиохирург Института сердца Назар Озерянский.

В учреждении, где он работает, перестали выполнять плановые вмешательства, освобождают палаты для возможных больных с коронавирусом, а пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями (инфарктами) принимают только по скорой.

“Слышал, что некоторые из бизнеса закупает аппараты искусственной вентиляции легких себе лично. Но только наличие оборудования проблемы не решает. Если в реанимации, к примеру, оборудованы 12 кислородных точек, то более 12 аппаратов к ним не подключить. Технически это невозможно”, – говорит он.

Мир и Украина не готовы к пандемии коронавируса, говорит врач: “К этому нельзя быть готовым в принципе. Такой наплыв пациентов не может предсказать любая страна мира: больных больше, чем мест в больницах, чем аппаратуры, чем врачей. Пандемия – это выход за рамки всех возможных прогнозов даже в странах, где медицина на высоком уровне. Вирус переиграл медицину по всем факторам, поэтому эпидемия стала пандемией. Все должны понять, что это опасно, и строго соблюдать правила карантина. Когда есть угроза для человечества, то рассчитывать на самосознание граждан трудно. Надо вводить жесткий контроль мероприятий карантина”.