Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что "скандальные" костюмы для медиков, закупленные по завышенной цене и поставленные с задержкой, начали развозить в больницы.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

В ходе программы нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина обратилась к министру охраны здоровья Максима Степанова с вопросом о том, когда защитные костюмы для медиков начнут поставлять в больницы. Она сообщила, что нардепы “Голоса” уточнили информацию на таможне и выяснили, что закупленные костюмы не поставляются в полном объеме.

В ответ на это глава МОЗ заверил, что поставки уже производятся в порядке, определенном его приказом.

“Эти костюмы уже поставляются в больницы. Они все приехали, то есть, количество костюмов, которая была закуплена министерством охраны здоровья (чуть больше, чем 71 тысяча), поставляются сейчас в больницы. То есть соответствующие предприятия МОЗ делают эту развозку в конкретно определенные больницы. Более того, есть подписанный мой приказ о распределении, каким образом будут происходить эти распределения”, — сказал Степанов.

В свою очередь Стефанишина обратила внимание на то, что указанный приказ о распределении костюмов отсутствует на сайте МОЗ и попросила прокомментировать это.

Степанов возразил, что этот приказ о распределении СИЗ, как и другие приказы, связанные с поставки, уже опубликован.

По состоянию на вечер 25 мая упомянутый документ на сайте министерства отсутствует.

Напомним, в конце апреля в МОЗ Украины сообщали, что заказанные у Китая костюмы биологической защиты для медиков поставят в нашу страну с задержкой.

Позднее вокруг закупки костюмов для медиков ранее разгорелся скандал. Так, сообщалось, что МОЗ Украины закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене (примерно в два раза дороже), чем это удается волонтерам и государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”.

В министерстве же утверждали, что закупленные МОЗ костюмы (китайского производства) гарантируют безопасность медиков, в отличие от украинских аналогов. 21 мая Министерство охраны здоровья Украины выплатило первые миллионы за эти костюмы.