Согласно исследованию Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), 89 % всех взаимодействий со смартфонами инициируют сами пользователи.

Исследование было опубликовано в журнале Computers in Human Behavior, пишет британская телерадиокомпания ВВС.

В ходе эксперимента было проанализировано использование смартфонов 37 людьми, средний возраст которых составлял 25 лет, в Великобритании, Германии и Франции.

Участникам выдали специальные камеры, которые позволяли им снимать свою повседневную жизнь от первого лица. Всего было зарегистрировано 1130 взаимодействий со смартфоном.

Выяснилось, что 89 % взаимодействий с телефонами происходили по инициативе пользователей, и только 11 % из-за уведомлений.

Чаще всего контрольная группа использовала смартфоны для проверки WhatsApp (22 %) и экрана блокировки на наличие уведомлений (17 %), после них наиболее многократно использовались Instagram и Facebook (16 % и 13 %). Меньше всего люди заходили в электронную почту (6 %) и отвечали на звонки (1 %).

Исследование показало, что функции прокрутки в Instagram и Facebook приводят к самым длительным взаимодействиям.

Ученые считают, что проверка смартфона в значительной степени вызвана “побуждением пользователя взаимодействовать со своим телефоном, которое, по-видимому, происходит почти автоматически, как курильщик прикуривает сигарету”.