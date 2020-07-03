Об этом сообщают #Буквы.
Источник #Букв в “Слуге народа” сообщил, что Терентьев увольняется.
Однако в начале заседания в рабочем чате “Слуг народа” глава фракции Давид Арахамия сообщил, что Терентьев аннулировал свое заявление об отзыве и останется “в команде”.
“Терентьев только что аннулировал свое заявление об отзыве – расходимся полюбовно. Остается в команде”, – написал он.
- Ранее сообщалось, что Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев отозвал поданное ранее в парламент заявление об отставке.