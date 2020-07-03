Верховная Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

Источник #Букв в “Слуге народа” сообщил, что Терентьев увольняется.

Однако в начале заседания в рабочем чате “Слуг народа” глава фракции Давид Арахамия сообщил, что Терентьев аннулировал свое заявление об отзыве и останется “в команде”.

“Терентьев только что аннулировал свое заявление об отзыве – расходимся полюбовно. Остается в команде”, – написал он.