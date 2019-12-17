«Оставаться – это компромисс с совестью»: Заместительница Скалецкой увольняется

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству. Чуть больше трех месяцев назад я согласилась стать заместителем министра здравоохранения. […] Я знала и очень четко понимала, что в некоторых направлениях, где особенно остро назрела необходимость кардинальных изменений, мы встретим сопротивление тех, кому все эти 28 лет (а может и больше) было комфортно в условиях существования непрозрачных правил, еще советских подходов к распределению ресурсов государства, коллективной безответственности и патернализма. Знала, что встретим критику тех, кто “за изменения, только не в нашем колхозе”, – говорится в сообщении.

По словам Качурець, она была убеждена, что министр Зоряна Скалецкая, которую она знала со студенческих лет как преподавательницу и эксперта по медицинскому праву, также понимает необходимость принимать подчас непопулярные, но нужные решения, а также осознает важность командной работы.

“Однако уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет. Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс – чтобы каждый в Министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов – игнорировались или блокировались. Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины. Для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью”, – отметила она.

Качурець подчеркнула, что до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями.

“Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Одновременно с деятельностью заместителей, определенные параллельные задачи могли относиться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников – тем же людям, но уже без соответствующего статуса. Проведены многочисленные встречи с целенаправленным привлечением деятелей, которые “дореформировали” украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдается и до начала реформ. Договоренности с настоящим “самопровозглашенным” руководством Одесского медуниверситета является четким сигналом, что государство в лице Минздрава одобряет любые, даже рейдерские, методы борьбы за руководство университетом и распил государственных средств, а не отстаивает позицию восстановления правового порядка и привлечения к ответственности лиц, которые дерзко нарушают закон. И это в условиях задекларированного Президентом и Правительством курса на борьбу с рейдерством”, – пояснила заместитель министра.

Кроме того, Качурець отметила, что за 3 месяца она убедилась, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава, или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают.

“Сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений, предоставленных министру в разных формах – не в счет или считаются недостаточными без объяснения позиции. Я как заместитель министра считаю недопустимым такой непонятный и непрозрачный процесс принятия / непринятия решений. Оставаться в дальнейшем в должности для меня по многим причинам – это компромисс с совестью, на который я не пойду”, – резюмировала она.