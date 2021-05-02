Міністр охорони здоров'я Максим Степанов привітав українців з Великоднем і закликав бути обережними під час святкувань.

Про це він написав у Facebook.

“Дорогі українці, вітаю вас зі світлим Великоднем. Бажаю найголовнішого – здоров’я вам і вашим рідним. Ми не вводили додаткових заборон, бо завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад. Але дуже розраховуємо на свідомість кожного з вас. Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких у цей день”, – написав Степанов.

Він порадив молодим громадянам попросити родичів похилого віку залишитися вдома, сходити в церкву за них і принести їм додому “вже освячену пасочку і ковбаску”.

“Уникайте скупчень людей, не поспішайте на зустрічі з друзями, проведіть цей день у вузькому колі найрідніших. Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні – прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період”, – написав міністр.