8-летний мальчик Монти написал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, в котором спросил, принесет ли Санта ему подарки в этом году, поскольку в мире бушует пандемия коронавируса. Неожиданно, Джонсон ответил ему.

Об этом Борис Джонсон сообщил в своем Twitter.

Премьер отметил, что получает письма от детей с такими вопросами ежедневно. Однако он узнал точный ответ на этот вопрос в резиденции Санты.

“Я позвонил на Северный полюс и узнал, что Санта готов и спешит отправиться в путь, как и Рудольф и другие олени”, – написал Джонсон.

Однако он отметил, что главный врач Великобритании позволил Санте посетить детей на Рождество, но очень быстро и с соблюдением противоэпидемиологических правил.

“Оставьте печенье и антисептик для рук – это всегда хорошая идея для того, чтобы остановить распространение вируса. Пользуйтесь им сами, регулярно мойте руки. Это поможет вам и вашим друзьям попасть в хороший список”, – добавил Джонсон.