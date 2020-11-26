Об этом Борис Джонсон сообщил в своем Twitter.
Премьер отметил, что получает письма от детей с такими вопросами ежедневно. Однако он узнал точный ответ на этот вопрос в резиденции Санты.
“Я позвонил на Северный полюс и узнал, что Санта готов и спешит отправиться в путь, как и Рудольф и другие олени”, – написал Джонсон.
Однако он отметил, что главный врач Великобритании позволил Санте посетить детей на Рождество, но очень быстро и с соблюдением противоэпидемиологических правил.
“Оставьте печенье и антисептик для рук – это всегда хорошая идея для того, чтобы остановить распространение вируса. Пользуйтесь им сами, регулярно мойте руки. Это поможет вам и вашим друзьям попасть в хороший список”, – добавил Джонсон.
- Во Франции новогодние елки поступят в продажу с пятницы, 20 ноября. Правительство объявило их предметами первой необходимости. Это означает, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими в настоящее время правилами карантина.