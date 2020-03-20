Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он уточнил, что инициатива о закрытии метро исходила от Правительства и президента Владимира Зеленского.
“Это была инициатива Кабинета Министров и президента. Мы предлагали ввести масочный режим и установить тепловизоры на входе станций, но было принято такое решение”, – отметил Поворозник.
При этом он подчеркнул, что не считает такой шаг ошибочным.
“Анализируя эту ситуацию, сегодня я не считаю это решение о закрытии метро ошибочным. Например, сегодня (19 марта, – ред.) Лондон также закрыл станции метрополитена”, – заявил чиновник.
Поворозник также прокомментировал инициативу секретаря Киевского горсовета Владимира Прокопива о запуске работы метро “с некоторыми ограничениями”, отметив, что это невозможно.
“На самом деле, это невозможно. Метрополитен – это же не автобус, который может до обеда ездить, а после обеда не ездить. Он или работает, или не работает. Можно закрыть одну или две станции, но в таком режиме его нет смысла запускать. Метрополитен является одним из самых опасных мест, где можно заразиться”, – сообщил Поворозник.
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