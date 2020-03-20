Власти Киева предлагали на время карантина ввести в метро масочный режим и установить тепловизоры, но руководство страны решило иначе.

Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он уточнил, что инициатива о закрытии метро исходила от Правительства и президента Владимира Зеленского.

“Это была инициатива Кабинета Министров и президента. Мы предлагали ввести масочный режим и установить тепловизоры на входе станций, но было принято такое решение”, – отметил Поворозник.

При этом он подчеркнул, что не считает такой шаг ошибочным.

“Анализируя эту ситуацию, сегодня я не считаю это решение о закрытии метро ошибочным. Например, сегодня (19 марта, – ред.) Лондон также закрыл станции метрополитена”, – заявил чиновник.

Поворозник также прокомментировал инициативу секретаря Киевского горсовета Владимира Прокопива о запуске работы метро “с некоторыми ограничениями”, отметив, что это невозможно.

“На самом деле, это невозможно. Метрополитен – это же не автобус, который может до обеда ездить, а после обеда не ездить. Он или работает, или не работает. Можно закрыть одну или две станции, но в таком режиме его нет смысла запускать. Метрополитен является одним из самых опасных мест, где можно заразиться”, – сообщил Поворозник.