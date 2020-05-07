Соответствующий пост Ольшанский опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.

Ольшанский отметил, что многие уже звонят и пишут ему с просьбой рассказать о программе действий Исполкома реформ, потому он вкратце изложил ее.

Так, по его словам, Исполком реформ намерен реализовать следующие идеи:

Нет экономики — нет независимости — нет страны.

Налоги должны взыматься с потребления.

НДС (налог на добавочную стоимость) — “зло”.

Государство ничего не производит, а только распределяет.

Основа благосостояния государства — предприниматели.

Украинцы “ничем не хуже молдован” и короткоствольное оружие — “естественное право отобранное большевиками и невозвращенное украинскому народу”.

Продажа земли — финальная точка процесса начавшегося в 1861 г. (отмена крепостного права).

Биткоин — это начало революции масштабов изобретения электричества.

Мозг — аппарат для предсказания будущего и управления риском.

Источник капитала — это “управление риском, а не экплуатация, как придумал Маркс”.

Простота — залог успеха в любом деле.

Справка. Национальный совет реформ — консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, занимающийся вопросами стратегического планирования и согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

В состав совета входят: председатель парламента, премьер-министр Украины, первый вице-премьер, вице-премьер и другие члены Кабмина, которые возглавляют министерства, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, глава Офиса Президента, глава Исполнительного комитета реформ и его заместитель. Также могут входить глава Нацбанка Украины, главы парламенских комитетов и 4 представителя общественных объединений.

Исполнительный комитет реформ — вспомогательный орган при Президенте Украины, основными задачами которого являются подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Глава Комитета и его заместитель являются членами Нацсовета реформ.