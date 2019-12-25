Об этом Бондаренко рассказал в комментарии изданию НВ.

Он уточнил, что удивился, когда узнал о своем внезапном увольнении.

“Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям”, — подчеркнул Бондаренко.

Он уточнил, что его команде удавалось бороться даже с контрабандой, от которой страдает Закарпатье.

Несмотря на увольнение, Бондаренко поблагодарил президента Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они “люди командные”.

“Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы — люди командные”, — заявил он.

Накануне Зеленский сообщил, что решил отправить в отставку глав двух ОГА — Закарпатской (Бондаренко) и Львовской (Маркияна Мальского), назначенных им летом.

“Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди не опытные или не чисты на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата”, — аргументировал свое решение Зеленский.