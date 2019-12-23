Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной в Telegram-канале “Трубу прорвало”.

Месть Холодницкому Смирнов обсуждал с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой, в частности, 19 июля.

Труба спросил кто эта “к*рва”, на что Смирнов ответил: “Это там с*чка САПовская”. Тогда руководитель ГБР поинтересовался, разве ОП не может с ней разобраться.

“Мы все можем. Мы же не хотим просто. А зачем просто, Рома? Она ходит под Грановским, сотрудничает с ним и третий год стрижет наезды на всех”, – заявил Смирнов.

Труба спросил, не сотрудничал ли с Грановским Холодницкий. Смирнов ответил: “Смотри, я только что говорил с… Смотрите, ходили мысли, что работал”.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.

Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.

На опубликованных записях якобы Роман Труба по указанию Генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса Президента Андрея Богдана дает команды притормозить на время визита в Украину миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, “ПриватБанке” и НБУ.

Из записей также видно, что дела против пятого Президента Петра Порошенко якобы контролируются лично Богданом. Кроме того, если верить записям, Труба лично возил Президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.

Позже, отвечая на вопрос журналистов, его ли голос на записях, директор ГБР отметил: “Вы понимаете, что записи могут быть скомпилированы? Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос – я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос – похож на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (речь идет очевидно о сути переговоров на этих записях, – ред.), то они не происходили”.