Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал подробности встречи, из-за которой в его кабинете прошли обыски, а сам он был вызван на допрос.

Об этом Поворозник рассказал в комментарии #Буквам.

Как сообщалось ранее, накануне СМИ с ссылкой на “источники в правоохранительных органах и СБУ” распространили информацию о том, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник якобы требовал через посредника взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика. Сам Поворозник факт требования взятки отрицает.

Поворозник подтвердил, что вчера около 17 часов в его кабинет с целью обыска пришли правоохранители.

“Где в районе 5 часов ко мне пришли сотрудники СБУ. Они зашли в кабинет, я их пригласил, искали документы, я их предоставил. На том все закончилось. Они пробыли у меня где-то до половины седьмого, полтора часа. Это было 10 человек из разных служб — полиция, СБУ, прокурор”, — сказал он.

Поворозник заверил, что “не понимает, в чем его обвиняют”, а также заявил, что прятать что-либо в своем кабинете у него “не было смысла”.

Поворозник отметил, что следственные действия были связаны с визитом в его кабинет человека, которого правоохранители подозревают в совершении преступления. Визит состоялся за несколько часов до обысков.

Чиновник отказался информировать о том, что было предметом разговора с задержанным, но рассказал, кто этот человек.

“Они вроде поймали его на взяточничестве или шулерстве, точно не скажу. При чем здесь я? Так сложилось, что до этого он был в моем кабинете вчера где-то в районе 14 часов. […] Я вам скажу, что это за человек. Мы знакомы еще со службы в армии, мы видимся с ним где-то раз в год. Я его последний раз видел год-полтора года назад. И когда он с начала апреля несколько раз попросился на встречу, я нашел минуту, чтобы с ним поговорить. Мы с ним общались ну от силы 5 минут. Я знаю его детей, поэтому спросил как они. А дальше я бы не хотел углубляться в эту историю — пусть на нее ответит следствие”, — заявил он.

Замглавы КГГА также сообщил, что в ходе обысков ему не показывали решение суда, в связи с которым они проводились. Также он отметил, что после обысков его не допрашивали. Допрос назначен на 14 часов в пятницу, 17 апреля.