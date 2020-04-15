Об этом Поворозник рассказал в комментарии #Буквам.
Как сообщалось ранее, 14 апреля СМИ с ссылкой на “источники в правоохранительных органах и СБУ” распространили информацию о том, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник якобы требовал через посредника взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.
Сам Поворозник отрицает, что получал или вымогал взятку. Он сообщил, что в этот день в его кабинет наведались сотрудники Службы безопасности Украины. Визит правоохранителей, по его словам, был связан с тем, что он встречался в своем кабинете с человеком, которого считают причастным к преступлению.
Заместитель главы КГГА отметил, что официальных сообщений об обысках в его кабинете не было, однако, несмотря на это, в Сети распространили информацию о его задержании за получение взятки.
“Нет ничего официального на сайтах ни одной из структур, которые вчера пришли в мой кабинет. Меня даже не допросили. Сказали прийти в качестве свидетеля. А весь вечер ходила информация о задержании, о миллионах миллионов, которые я получил. […] Мне больно, что вчера разнеслась вся эта ситуация. Я готов на все, чтобы это скорее закончилось. На детектор лжи, на очные ставки, чтобы понять, что я где нарушил”, — заявил он.
По мнению Поворозника, случившееся может быть связано с его профессиональной деятельностью и рейтингами городского головы Виталия Кличко.
“Сейчас у меня есть только предположение, что то, что меня бьют, связано с профессиональной деятельностью. Это просто атака на город, на меня, на мэра, у нас что-то получается. У нас получается с карантином”, — отметил он.
- Ранее первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал подробности встречи, из-за которой в его кабинете прошли обыски, а сам он был вызван на допрос.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник виновен в получении взятки, то должен ответить по закону, а следствие должно быть открытым.