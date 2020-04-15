Об этом он написал в Facebook.
Николай Поворозник отметил, что работает честно и несет всю полноту ответственности за действия и решения, которые на принимает на своей должности.
“Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми с кем работаю и киевлянами. Мне скрывать нечего, повторяю – всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам.
По вчерашней ситуации:
Взяток не брал.
Каких-либо разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором упоминается в публикациях.
Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь.
Подозрение никто не объявлял.
Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу”.
А еще заместитель Виталия Кличко требует от правоохранительных органов “разобраться с распространением ложной информации в СМИ”.
Стоит отметить, что вчера ряд СМИ со ссылкой “на источники среди правоохранителей и в СБУ” написали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.
Стоит отметить, что на сайте Службы безопасности Украины нет сообщения относительно взятки Поворозника.
- Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в размере 5 тысяч долларов директора Шосткинского завода “Звезда”.