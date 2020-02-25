Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

“Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в указе, опубликованном 25 февраля.

Что известно про Алексея Соловьева?

На данный момент Алексей Соловьеву 48 лет. Он окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию. (лечебное дело, 1996 год), Запорожский государственный медицинский университет (общая фармация, 2011 год). В 2010 стал кандидатом медицинских наук, в 2017 — доктором медицинских наук, а в 2018 — доктор фармацевтических наук.

На сайте Фармацевтической энциклопедии отмечается, что в 1996-1998 Соловьев работал хирургом в Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова.

В 2003-2007 годах был директором Государственного предприятия “Украинский медицинский центр сертификации”.

В 2007 году он стал главой Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно информации на сайте Кабинета Министров Украины, он был назначен на эту должность премьер-министром Виктором Януковичем. В 2008 был уволен премьер-министром Юлией Тимошенко “за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей”.

В течение 2010-2011 годов был председателем Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств МОЗ Украины, Главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств, председателем Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками.

В течение 2011-2014 годов был председателем Государственной службы Украины по лекарственным средствам. Он покинул этот пост в мае 2014 года. Как сообщало агенство “Интерфакс Украина“, такое решение было принято “по собственному желанию”.

Из электронной декларации за 2018, которую Соловьев подавал как кандидат на должность заместителя секретаря СНБО в конце 2019 года, следует, что перед назначением он работал в ОАО “Высшее учебное заведение “Межрегиональная академия управления персоналом”. На сайте вуза сообщается, что Соловьев заведовал кафедрой общей и клинической фармации.

Также в электронной декларации указано, что Соловьев женат, воспитывает дочь Веру и сына Платона. Семье принадлежит 33,% доля в квартире в Днепре, квартиры в Киеве площадью 128 кв.м. и 63 кв.м. Также в пользовании Соловьевых находится 3 легковых авто (AUDI Q3, AUDI А8 и MITSUBISHI LANCER) и прицеп.

Помимо этого, Соловьеву принадлежат компания ООО “ПИК-ФАРМ”, специализирующаяся на производстве и продаже фармпрепаратов. Семья Соловьевых хранит на банковских счетах около 1,4 млн гривен, $132 тысячи и €50 тысяч.