Как сообщалось ранее, Владимира Скоробагач был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. У его супруги накануне подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.

По информации Петрухиной, Скоробагачу дважды сделали тест на коронавирус. 23 марта заражение COVID-19 было подтверждено.

В настоящее время он находится в больнице в Киеве. В это же медучреждение переведена его супруга, которая ранее находилась на самоизоляции.

О том, что харьковчанка заразилась COVID-19 стало известно 20 марта. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнял, что женщина не выезжала их Киевской области после возвращения из-за границы.

“По поводу информации Министерства охраны здоровья относительно подтвержденного случая коронавируса в Харьковской области. Следует сообщить, что действительно заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того, как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодняшний день на территории нашего региона больных коронавирусом не зафиксировано”, — сказал Кучер.

Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Александр Лукашев заболел COVID-19.

Также положительный результат теста на коронавирус был у нардепа из группы “Довира” Сергея Шахова. Коронавирус COVID-19 заподозрили у народного депутата Украины Сергея Вельможного (группа “Довира”).