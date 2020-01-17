Об этом говорится в статье “Операция-дискредитация: добьётся ли Коломойский увольнения Гончарука”.
По его словам одного из высокопоставленных депутатов из “Слуги народа”, Коломойскому сейчас важно “просто сбить Гончарука”, потому что он считает его своим врагом, так же, как и МВФ.
Важно напомнить, что Коломойский не был сторонником назначения Алексея Гончарука на должность премьера. Тогда он хотел видеть на этом посту главу “Нафтогаза” Андрея Коболева.
Такой странный выбор тогда трактовали как возможную взятку США, чтобы те не расследовали дело Коломойского. Но Зеленский сделал другой выбор, а Коломойский стал улучшать отношения с окружением Трампа по другим каналам.
В это же время его депутаты всячески демонстрировали пренебрежение к Гончаруку и Кабмину и их способностям что-то изменить в стране.
Что касается скандала с прослушкой, то депутаты считают, что материал специально подвязали под скандал с высокими премиями, которые себе начислили члены Кабмина.
Сегодня, 17 января, из-за скандала с прослушкой Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.
- В Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.
- Ранее сообщалось, что народные депутаты от “Слуги народа” призывают Службу безопасности Украины расследовать появление в Сети аудиозаписей якобы совещания у Премьер-министра Алексея Гончарука.