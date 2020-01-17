Об этом говорится в статье “Операция-дискредитация: добьётся ли Коломойский увольнения Гончарука”.

По его словам одного из высокопоставленных депутатов из “Слуги народа”, Коломойскому сейчас важно “просто сбить Гончарука”, потому что он считает его своим врагом, так же, как и МВФ.

Важно напомнить, что Коломойский не был сторонником назначения Алексея Гончарука на должность премьера. Тогда он хотел видеть на этом посту главу “Нафтогаза” Андрея Коболева.

Такой странный выбор тогда трактовали как возможную взятку США, чтобы те не расследовали дело Коломойского. Но Зеленский сделал другой выбор, а Коломойский стал улучшать отношения с окружением Трампа по другим каналам.

В это же время его депутаты всячески демонстрировали пренебрежение к Гончаруку и Кабмину и их способностям что-то изменить в стране.

Что касается скандала с прослушкой, то депутаты считают, что материал специально подвязали под скандал с высокими премиями, которые себе начислили члены Кабмина.

Сегодня, 17 января, из-за скандала с прослушкой Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.